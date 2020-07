Un anno da Presidente, tra crisi e progetti |video

ALGHERO – E’ trascorso poco più di un anno dall’insediamento del nuovo Consiglio Regionale con anche l’elezione da parte dell’Aula del presidente Michele Pais. Il primo algherese. Un anno difficile caratterizzato, come noto, dal Covid 19, ma non solo. Infatti restano numerose le questioni da definire che riguardano l’Isola e ancora di più quelle del Nord-Ovest. Area troppo indietro rispetto le sue potenzialità che vede come centri principali Alghero, Sassari e Porto Torres, realtà che sperano molto nella definizione di varie e attese progettualità in capo alla Regione. Abbiamo intervistato il presidente Michele Pais.

Nella foto e video Michele Pais

S.I.