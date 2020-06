Sport, Centri estivi ancora chiusi

ALGHERO – I Centri Estivi dellaS.S.D.NettunoPGS R..Estate con Noi, A.S.D.R.C.P.S.Nuovi Lidi con BollaBalena A.S.D. Pallacanestro Alghero C.S.E. Tri ri bik comunicano che “in mancanza di norme e intepretazioni certe sull’apertura in merito al riscontro delle normative di presentazione dei Progetti in base all’ordinanza del Presidente della Regione n.23 del 17 maggio 2020 “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna“, allegato 8 ( vedi anche Sardegnaimpresa e SUAPE) e sopratutto alla tutela della sicurezza dei ragazzi partecipanti e delle loro famiglie posticipano l’eventuale apertura dei Centri Estivi al 29 giugno in attesa di chiarezza da parte della Regione Sardegna”.