Spiaggia di Bosa, trovata carcassa di una tartaruga

BOSA – La carcassa di un esemplare di tartaruga Caretta Caretta è stata rinvenuta nella giornata di ieri sulla spiaggia di Turas del Comune di Bosa. Nel tardo pomeriggio perveniva segnalazione telefonica presso la sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, riguardo la presenza di una tartaruga morta spiaggiata lungo il litorale Bosano. Il personale dipendente dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, si recavano sul posto per effettuare i rilievi e le misurazioni di rito. L’esemplare si presentava in evidente stato di decomposizione.Del cetaceo ne veniva disposta la rimozione, in base alle disposizioni dell’Asur Oristano