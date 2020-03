“Se non si è grado, si lasci spazio ad altri”

SASSARI – “Bisogna fare anche l’impossibile per far arrivare immediatamente le dotazioni necessarie di REAGENTI, di TAMPONI e di tutti i PRESIDI per la SICUREZZA di chi opera nelle nostre strutture sanitarie. Lo voglio dire chiaramente: faccio parte di una coalizione e di una maggioranza in Regione ed il mio apporto ed il mio contributo sarà sempre totale e leale ma davanti ad un’emergenza come quella che stiamo vivendo, ancor più nel sassarese, si devono trovare soluzioni subito”. Così Antonello Peru, consigliere regionale di Centrodestra gruppo Udc- Cambiamo riguardo la grave situazione nella sanità sarda in questa condizione di epocale emergenza. Peru non lesina critiche ai vertici regionali a capo della sanità.

“Con grande sforzo si sta cercando di aumentare i posti letto per la terapia intensiva nel nostro territorio, mettendo a disposizione il Policlinico e del Mater Olbia, ma rischiamo di trovarci senza medici e infermieri perché a causa della mancanza dei tamponi e dei presidi per la sicurezza è impossibile limitarne e controllarne il contagio”.

“Chi ha ruoli operativi deve, se serve, prendere l’aereo e pretendere per la Sardegna tutto quel che occorre per combattere questa emergenza. Non si può più perdere un solo secondo, si deve agire e ottenere se si è in grado di farlo altrimenti si lasci spazio ad altri.”