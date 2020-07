Scia di incendi, rogo nella pineta di Fertilia

ALGHERO – Una scia di incendi e tentativi di essi che non può non preoccupare. Ancora una volta sono stati presi di mira le aree verdi della città. Questa notte, infatti, c’è stato un rogo nella pineta di Fertilia in via Zara. Subito dopo il vecchio Ostello della Gioventù, intorno alle 2.20, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per arginare le fiamme e impedire che distruggessero la vasta vegetazione. Vista l’importanza dei temi ambientali in città sarebbe indispensabile che le forze in campo monitorassero al meglio tali situazioni che potenzialmente possono arrecare un danno enorme al territorio comunale.

Nella foto l’intervento di questa notte da parte dei Vigili del Fuoco di Alghero