Sardegna: deroga bar e ristoranti (ore 23), limiti arrivi

ALGHERO – In Sardegna si registrano nuovi 4 morti (86, 93, 81 e 58 anni) e altri 174 casi di positività (dato ancora in calo) nell’ultimo aggiornamento dell’unità di crisi regionale, sono attese con alcune importanti novità rispetto al Dpcm del Governo la nuova ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas.

Chiusura di bar e ristoranti alle 23 e non alle 18, riduzione considerevole degli ingressi nell’Isola, didattica a distanza al 100% per le scuole superiori: queste le tre misure principali che dovrebbero essere contenute nell’ordinanza che il governatore dovrebbe adottare domani. Il Dpcm, infatti, lascia una certa libertà alle amministrazioni che godono di Autonomia speciale, come appunto la Sardegna. L’ordinanza di Solinas dovrebbe contenere anche misure per limitare gli arrivi in porti e aeroporti.

Intanto a Oristano è operativo da oggi al San Martino il nuovo reparto Covid, dotato di 10 posti letto e destinato ad ospitare i pazienti con accertata positività. E a Nuoro è in fase di allestimento l’ospedale da campo della Croce Rossa davanti al San Francesco, mentre ad Alghero è stato indicato come ospedale Covid il Marino.