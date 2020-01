Rugby, pesante sconfitta per l’Alghero

ALGHERO – Non inizia bene il girone di ritorno per l’Alghero che, nella gara valevole come 10^ giornata del Girone 1 della Serie A, perde 41-6 sul campo del Cus Torino e non guadagna neanche un punto per la classifica. Centurioni e Cus Genova sono ora più vicine. Sconfitta pesante per l’Alghero sul campo del Cus Torino. I piemontesi hanno battuto i catalani per 41-6, guadagnando 5 punti. Il quindici algherese ha messo la firma al tabellino solo nel primo tempo. 6 i punti realizzati in questa gara, frutto di due piazzati di Micheli. L’Alghero ha provato a tenere testa alla formazione piemontese che ha dimostrato il suo valore e soprattutto non ha permesso che l’Alghero portasse via nemmeno un punto dal proprio campo. Alghero che ha dovuto subire un parziale ampio già nel primo tempo con il 22-6. Nella ripresa poco è cambiato con il Cus Torino che ha trovato per altre tre volte la via della meta segnando 19 punti, che sommati ai 22 dei primi 40’, hanno fissato il risultato sul 41-6 per la compagine piemontese.

Serra e compagni non sono riusciti dunque a conseguire un’altra vittoria dopo quella di sette giorni fa in casa con I Centurioni. Diversa la prestazione. Quest’ultimi vittoriosi oggi con il Parabiago e che sono saliti a 7 punti, -3 proprio dall’Alghero che resta terzultima con 10. 7 punti anche per il Cus Genova che però ha una gara in meno.

Tornando alla gara, la cronaca racconta che i primi ad andare a segno sono stati gli algheresi su piazzato. Micheli preciso per lo 0-3. Cinque minuti dopo è Reeves per i padroni di casa a far meta e realizzarla, siglando il vantaggio per i suoi(7-3). Il Cus spinge e trova altre due mete al 17’ con Petrolati e al 35’ con Civita, quest’ultima non trasformata(19-3). L’Alghero muove il tabellino con Micheli che mette a segno il secondo piazzato per il temporaneo 19-6 . Ma il primo tempo si chiuderà 22 -6 per i padroni di casa che incrementano di altri 3 punti con un piazzato di Reeves al 40’.

Nella ripresa solo Cus a referto. Tre le mete siglate all’8’, 20’ e 35’ con Quaglia, Reeves e Petrolati(solo le prime due trasfromate). La gara si chiuderà con il punteggio di 41-6. 5 punti per i torinesi, 0 per i catalani che devono necessariamente ritrovare la via della vittoria e acchiappare punti preziosi per la corsa alla salvezza. Nel prossimo turno a Maria Pia arriverà il Parabiago che in classifica precede l’Alghero con 22 punti.

Amatori Rugby Alghero

TABELLINO CUS TORINO – AMATORI RUGBY ALGHERO 41-6 (22-6)



CUS TORINO – Monfrino(21’st Bartoletti), Sacco, Bussolino, Groza(17’pt Bellazzo), Civita, Reeves, Petrolati, Merlino, Quaglia,(21’st Pedicini) Spinelli, Ursache, Guzman(21’st Perrone), Carossi, Caputo(21’st Racca), Modonutto(12’pt Modonutto).



Allenatore Lucas D’Angelo



AMATORI RUGBY ALGHERO – Alegiani, Palmisano(25’ st Catania), Delrio, Serra, Madeddu, Micheli, Michel, Tongia, Sciacca(23’st Navarro), Calabrò(30’pt Fall), Lofrese, Paco(1’st Ilie), Stefani(20’st Gabbi), Spirito, Salaris(23’ st Macchioni).



Allenatore Ignazio Ziito



Arbitro: Francesco Crepaldi di Milano



Marcatori: 2° pt cp Micheli, 7°pt meta Reeves + trasf. Reeves, 17°pt meta Petrolati, 35°pt meta Civita + trasf. Reeves, 38°pt cp Micheli, 40°pt cp Reeves; 8° st meta Quaglia + trasf. Reeves, 24° st meta Reeves + trasf. Reeves, 35° st meta Petrolati.