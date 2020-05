Rugby, Amatori: ritorna Aversa. Squadra di algheresi

ALGHERO – Per Marco Anversa si tratta di un ritorno, gradito alla società, voluto fortemente e concretizzato dal nuovo direttore sportivo Daniele Pesapane che, fresco di incarico, si è messo subito a lavoro e non ha voluto deludere con il suo primo vero “colpo di mercato”. Il ritorno di Anversa è il primo tassello per la realizzazione del nuovo progetto Amatori Rugby Alghero che vedrà una rosa composta in gran parte da algheresi ma non solo e che vuole assolutamente continuare a rilanciare il suo settore giovanile.

Marco Anversa, classe ’79, ha ancora molto da dire sul profilo sportivo. Ritorna a vestire la maglia dei grifoni a due stagioni di distanza. Lasciò Alghero dopo aver perso una finale per la promozione diretta in Serie A contro Biella, staccando un biglietto per Noceto dove ha continuato a giocare dividendosi tra la società nocetana e le Zebre. Poi l’ingaggio al Cus Milano, dove ha sia giocato che affiancato l’allenatore di Filippo Frati, in veste di secondo. Una stagione più che positiva con la squadra lombarda ma il richiamo della Sardegna e di Alghero, città che lo ha praticamente adottato, è stato più forte.

“Quando mi sono allontanato dalla Sardegna l’ho sempre fatto per imparare e crescere ulteriormente – queste le prime parole di Anversa. Posso giocare a rugby ancora per due anni e non voglio sprecare questa opportunità di unire la mia passione per il rugby giocato a quella del seguire una squadra come allenatore. Quando Daniele mi ha presentato il progetto futuro non ho avuto nessun dubbio ad accettare. Sono contento di condividere questo con dei grandi amici. Non vedo l’ora di cominciare”.

“L’ingaggio di Marco Anversa è la mia prima pedina per costruire lo scacchiere dell’Amatori Rugby Alghero del futuro. Sono molto soddisfatto di riaverlo tra noi – ha dichiarato uno soddisfatto DS, Daniele Pesapane. Non è stato facile strapparlo alla sua esperienza lombarda con il Cus Milano che oltretutto gli stava dando grandi soddisfazioni – ha proseguito- ma so essere molto convincente e la formula Rugby + Alghero non poteva non farmi realizzare quanto progettato”.

Soddisfazione e gradimento per il ritorno di Anversa è stato espresso anche dalla società. “Dopo questo periodo difficile a causa dell’emergenza sanitaria che ha paralizzato anche lo sport, dobbiamo guardare al futuro con attenzione ma anche con ottimismo – le parole del Presidente Franco Badessi. Il ritorno di Marco è sicuramente la prima nota positiva e che ci proietta verso la pianificazione della prossima stagione che attendiamo di capire come si svolgerà.

“Andiamo avanti costruendo l’Alghero del futuro- ha sottolineato il vice presidente Alessandro Pesapane. Il momento che stiamo attraversando ci ha colpito duramente in tutti i settori e il rugby non è stato risparmiato così come gli altri. Marco Anversa sarà importante per la nuova stagione. La serie A e tutto il movimento ovale algherese, a partire dai più piccoli, deve ripartire e lo vogliamo fare al meglio”