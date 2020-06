Ritorna (ancora in video) il Consiglio Comunale

ALGHERO – Ritorna il Consiglio Comunale ad Alghero. Fissata per questo giovedi, alle ore 16.00, la seduta della massima assise cittadina. Ancora una volta l’assemblea si terrà in video-conferenza. Tra i temi in agenda non ci sono rilevanti punti dal punto di vista amministrativo ma quasi esclusivamente mozioni su diversi temi. Si parte con l’interrogazione dai consiglieri comunali Esposito e più sui “lavori effettuati dalla società Baia dei Venti”, approvazione verbali audio, adesione all’associazione enti locali per attività culturali e spettacolo, mozione su “attuazione dei progetti territoriali della rete metropolitana del Nord Sardegna”, mozione primo firmatario Di Nolfo “adesione del Comune di Alghero alla Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale”. E poi mozione sul “Ravvedimento operoso”, mozione su “Bonus mobilità per la rete metropolitana del Nord Ovest Sardegna”, mozione presentata dai consiglieri di maggioranza su “richiesta istituzione Città Metropolitana”.