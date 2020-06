Riaprire non è facile, stagione da allungare |video

ALGHERO – Nonostante si potesse aprire già da qualche giorno, solo da questo weekend e dal prossimo bar e ristoranti rialzano la serranda. Del resto non c’è alcun “assalto ai forni”, nonostante taluni lo avessero paventato, creando pure un clima non certo favorevole al ritorno alla normalità. Il passeggio delle persone non manca, ma gli affari latitano.

Però, anche se il supporto generale degli Enti Pubblici è ancora insufficiente, le attività vanno rimesse in moto. E tra queste ci sono i bar e ristoranti che ad Alghero rappresentano un settore fondamentale per l’economia locale e non solo. Infatti presidi com’è il “Refettorio” sono anche un vero attrattore turistico per la Riviera del Corallo. In questi anni il locale di vicolo Adami, gestito dai Fratelli Pittalis e con la sapiente guida culinaria dello chef stellato Cristiano Adreini, è notevolmente cresciuto divenendo riferimento per la ristorazione regionale.

Questo fine settimana ha riaperto i battenti dopo un periodo di “delivery” grazie alla nuova pizzeria gourmand che è nata nei locali adiacenti al ristorante. La situazione generale non è facile, soprattutto dopo una chiusura record mai avvenuta, ma l’avvio di venerdi è stato abbastanza positivo e fa ben sperare. Anche se è normale che i flussi dei turisti mancano ed è necessario pure un supporto in promozione e animazione urbana da parte del pubblico per attrarre i villeggianti isolani e soprattutto allungare la stagione almeno fino ad ottobre, non si molla e si riparte come ci ha detto lo stesso Cristiano Andreini intervistato da Algheronews.

Nella foto e video lo chef Cristiano Andreini e i primi clienti.