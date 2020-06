Riapre anche l’Agua, Lungomare più vivo | video

ALGHERO – Giorni di riapertura per bar, locali e ristoranti. Nonostante si potesse alzare la serranda da qualche giorno addietro tra crisi, assenza di voli e turisti, paura del Covid e “terrorismo” vario, le attività hanno atteso per iniziare ad offrire nuovamente i loro servizi. Questo riguarda anche uno dei punti di riferimento della vita notturna della Riviera del Corallo ovvero l’Agua.

Il locale dei fratelli Cassitta riparte con qualche cambiamento. Oltre le ancora vigenti misure di sicurezza, si punterà anche ad anticipare l’orario dell’offerta, partendo dagli aperitivi, e soprattutto implementando la fruizione esterna nello splendido Lungomare. Di questo e altro, in particolare della necessità di aumentare il rapporto potenzialmente virtuoso tra pubblico e privato, tutt’ora non ottimale, abbiamo parlato con Marco Cassitta intervistato gli scorsi giorni in vista dell’attesa apertura da domani (venerdi 5 giugno) dell’Agua.

Nella foto e video Marco Cassitta

S.I.