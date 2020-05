Riaperture, conferenza stampa di Conoci

ALGHERO – Oggi, lunedì 11 maggio alle 10,30 il Sindaco Mario Conoci terrà una conferenza stampa in video collegamento per illustrare i provvedimenti di questi giorni e le prossime iniziative relative alla fase di riapertura delle attività. Negli ultimi giorni ci sono state diverse polemiche sulla scelta di rinviare l’aperture di attività che, per indicazioni nazionali e regionali, potevano già essere aperte da oggi. La questione non è solo economica, ma pure sociale ovvero rimettere in moto un sistema oramai da troppo tempo (crisi, inverno, pandemia) incancrenito. Il Sindaco Conoci illustrerà, come detto, le motivazioni delle sue scelte nella mattinata di oggi.