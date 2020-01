Red Valley Arbatax, ad Agosto la star Martin Garrix

ALGHERO – Dopo lo spettacolare show di Salmo l’estate scorsa e le precedenti edizioni con i big dell’elettronica mondiale, anche per il 2020, e non poteva non essere così, il Red Valley Festival di Arbatax non si smentisce e, già da Gennaio ha definito e soprattutto divulgato, alcuni dei protagonisti di quest’anno. Per la prima volta in Sardegna, ad Arbatax, tra il 13 e 15 Agosto, arrivano i numeri uno dell’Edm (la parte più commerciale dell’elettronica): Dimitri Vegas & Like Mike. Ma soprattutto, ci sarà talento più giovane del medesimo genere musicale, Martin Garrix, direttamente sul palco del Red Valley Festival per regalarti uno show mai visto prima. Ancora una volta, dunque, l’Ogliastra anche grazie a questo vero grande evento musicale si candida ad essere territorio di grande attrazione turistica.