Porto Torres in ginocchio, agire e pronti a cambiare

PORTO TORRES – “Uniamo le forze tra politica, imprenditoria e terzo settore per fare massa critica, situazione ormai al limite e grave per l’economia di Portotorres. Dopo l’emergenza sanitaria, come era prevedibile, siamo difronte all’emergenza economica”. Cosi Bastianino Spanu del Psd’Az riguardo la grave condizione in cui si trova il comune turritano.

“C’è grande disorientamento in città, manca una strategia per uscire dalla grave situazione economica che rischia di far sprofondare il territorio.

Non è allarmismo, è la realtà! Dobbiamo agire con urgenza, non è una questione di colore politico, non è un segno di sconfitta chiedere aiuto in uno dei momenti più difficili della storia cittadina. Bisogna avere il coraggio di dire la verità: si profila un quadro fallimentare dell’intera economia cittadina.”

“Uniamo le forze e agiamo con urgenza: la politica faccia finalmente la politica senza se e senza ma, altrimenti andiamo tutti a casa e facciamoci governare dall’ennesimo Commissario. In questo momento drammatico bisogna uscire dalle logiche partitiche e dagli integralismi. C’è in ballo il futuro di un’ intera generazione. Portotorres non può aspettare. Dobbiamo misurarci con una situazione ormai al limite, il Sindaco istituisca una cabina di regia per gestire l’emergenza, invitando tutte le forze politiche, produttive e sociali della città”.

Nella foto Bastianino Spanu

S.I.