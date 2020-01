Poker della Juve contro il Cagliari

TORINO – Brutta sconfitta per il Cagliari. 4 reti a zero contro la Juventus. Mentre i Bianconeri iniziano il 2020 lasciandosi alle spalle le incertezze di dicembre travolgendo i Rossoblu con una tripletta di Cristiano Ronaldo, la 56esima in carriera, la seconda con la maglia della Juve dopo quella con l’Atletico Madrid, la prima in Serie A. Gran secondo tempo quello dei bianconeri dopo che i primi 45′ si erano chiusi sullo 0-0, risultato della manovra farraginosa dei bianconeri e della solida fase difensiva della squadra di Maran, alla terza sconfitta consecutiva dopo un inizio di campionato splendido