Parco, Tilloca presidente: lavorare e rinnovare

ALGHERO – Raimondo Tilloca è il nuovo presidente del Parco di Porto Conte. E, come detto, è stata confermata anche l’indicazione, sempre giunta dai partiti di Centrodestra Sardista, di Adriano Grossi e Lina Bardino come componenti del Consiglio d’Amministrazione. L’assenza del presidente uscente Scala e l’uscita della Sinistra, Pd e 5 Stelle, che non hanno partecipato al voto, non ha influito sull’iter dell’elezione del nuovo Cda.

Raimondo Tilloca ha 65 anni, collocato a riposo nello scorso agosto dopo 40 anni di servizio con la qualifica di funzionario nel corpo di Polizia Locale di Alghero. Per 22 anni ha ricoperto il ruolo di responsabile del Cerimoniale e per 18 Segretario della Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, oltre ad altri numerosi incarichi tra i quali responsabile del nucleo Ecologia della Polizia Locale, ricoperto -non continuamente- sin dal 1990.

Primo commento a caldo del neo-presidente. “Sono onorato di essere stato eletto dall’Assemblea del Parco di Porto Conte, ringrazio tutti, in primis il partito di maggioranza che ha espresso il mio nome ed ha riposto fiducia in me, oltre tutti i componenti del Centrodestra Sardista e Sindaco Conoci”, e ancora Tilloca, “sono consapevole della importanza dell’incarico attribuitomi, cercherò di svolgere al meglio, assieme a tutto il Cda, al direttore ed a tutto lo staff del Parco il compito di presidente. Sono certo che sarà un’esperienza di grande valore per me, valore che voglio riflettere sulla città di Alghero e sul territorio. La voglia di lavorare e fare e tanta, le idee non mancano di certo. Attendiamo l’attuarsi delle pratiche burocratiche per metterci al lavoro con gran lena e attuare quell’azione di cambiamento tracciata dalla compagine politica indicata alla guida della città da parte dell’elettorato”.