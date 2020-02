Parco Rafael Caria, ritorna il decoro

ALGHERO – Lavori di pulizia nel Parco Rafael Caria, in via Liguria. L’intervento effettuato nei giorni scorsi dagli uomini del settore manutenzioni del Comune ha consentito di ripristinare le condizioni necessarie alla piena fruibilità dello spazio verde. L’area è stata interessata da potature delle alberate, da rasature del verde e da interventi di pulizia generale. L’Assessore Antonello Peru sta programmando la messa a sistema delle operazioni di manutenzione ordinarie dei parchi pubblici con un calendario di lavori in grado di garantire la normalità del decoro.