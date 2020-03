Parcheggi, degrado e muro di gomma

ALGHERO – Non c’è pace per i parcheggi di Piazza dei Mercati. Ancora una volta viene evidenziata la condizione critica di quello che l’unico spazio interrato pubblico con posti auto. In attesa che si avviino gli annunciati e attesi progetti per la creazione di nuovi parcheggi, interviene sul tema ancora una volta il consigliere comunale Pietro Sartore.

“Più volte ho segnalato in consiglio comunale la situazione vergognosa in cui si trova il parcheggio di Piazza dei Mercati. Come me lo hanno fatto altri consiglieri comunali anche dai banchi della maggioranza, eppure la situazione persiste. Sembra proprio che in amministrazione nessuno senta la necessità di intervenire, almeno per ripristinare gli estintori e per pulire. Duole dirlo, ma piano piano cresce la sensazione di avere a che fare con un muro di gomma. Immobile, ma elastico“.