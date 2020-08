“Offese gratuite, noi pensiamo ai sardi”

ALGHERO – “Le offese gratuite? Da sempre prerogativa di una parte della sinistra che si dimostra incapace di dialogare senza scadere nel volgare”, così Dario Giagoni capogruppo regionale della Lega.

“La Lega, e non solo, ha espresso rimostranza verso una situazione grave, quella del CPA di Monastir, che rappresenta un pericolo per la sicurezza sanitaria e non dei sardi. Tra le persone arrivate con i barchini di fortuna il consigliere dovrebbe ben sapere che sono ben pochi ad avere il sacrosanto diritto di rimanere qui, sono tanti invece quelli che hanno pensato di poter girovagare nei limitrofi e commettere illeciti… questo è un dato di fatto che è stato segnalato all’unisono tanto da cittadini, sindaci e sindacati che dubito possano essere con tanta poca delicatezza e leggerezza definiti xenofobi o altri appellativi ben peggiori!”

“Ognuno, si sa, si commenta da se soprattutto quando pare quasi gioire nel veder tacciata la Sardegna da untore d’Italia quando, dati alla mano, in realtà così non è. Proseguiremo a denunciare le situazioni che non vanno bene e a passare oltre alle offese come da sempre facciamo. Felici di avere alle spalle tanti militanti di buonsenso, militanti che non hanno bisogno di travestirsi da lecchini poiché, a differenza di molti loro compari di merenda, seguono gli ideali e un progetto senza secondi fini ma solo per passione. Auguriamo tuttavia al signore un buon proseguo d’agosto, non siamo soliti serbar rancore…”