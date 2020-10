No lockdown, rischiamo l’implosione

ALGHERO – Purtroppo, nonostante proclami, annunci, sfilza di Dpcm, l’Italia si sta facendo trovare impreparata dalla risalita dei contagi da Coronavirus. Non erano molti gli interventi da attuare per arginare la diffusione della malattia, ma invece siamo punto e a capo.

Ma anche se Conte, per non attirarsi ulteriori attacchi, ha scaricato sulle Regioni e Comuni le scelte sulle restrizioni, è evidente che senza sostegni economici immediati delle nuove chiusure non potrebbero che portare a reazioni scomposte. Napoli, purtroppo, n’e L’esempio,

“Lasciamo lavorare, intensifichiamo i controlli ma non chiudiamo tutto, chiudiamo solo quelle attività che non rispettano distanze e misure di sicurezza. Da assessore ai servizi sociali di questa città / scrive suo social Maria Grazia Salaris – sono sicura che questa volta rischiamo l’implosione del sistema economico e sociale”, poche ma chiare pistole da chi è in prima linea da anni e conosce al meglio la propria comunità e così pure le altre.