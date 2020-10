Natale, giostra storica a Cagliari: avviso pubblico

CAGLIARI – Per l’installazione di una giostra di particolare pregio, storica o di rievocazione, in occasione delle prossime festività natalizie (dicembre 2020 e gennaio 2021), il Comune di Cagliari ha aperto i termini per la presentazione delle domande per la concessione di suolo pubblico nella piazza Garibaldi. A calco, nell’avviso del Servizio Suape, Mercati, Attività produttive e Turismo, è specificato che interessati devono presentare richiesta entro le ore 23 del 16 novembre 2020, esclusivamente sul modulo predisposto dagli uffici comunali e devono essere spedite esclusivamente via pec all’indirizzo di posta elettronica certificata pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it .

Al link più sotto indicato la modulistica per fare domanda e l’avviso che precisa, in 10 diversi articoli, tipologia e qualità dell’attrazione installabile, destinatari e riserve, modalità e termini di presentazione delle domande, avvio del procedimento, durata della concessione, istruttoria delle istanze, criteri per l’assegnazione delle aree, cause di esclusione, garanzie richieste e norme di chiusura.Con preghiera di cortese diffusione https://www.comune.cagliari.it/portale/it/documento.page?contentId=DOC45455