Morte commercio, urge piano di rilancio

PORTO TORRES – “La morte del commercio in città: con la nuova amministrazione serve un piano di rilancio”. E’ Bastianino Spanu dirigente del Psd’Az, tramite post sui social, a puntare i riflettori su un settore trainante per l’economia del comune turritano e che invece, negli ultimi anni, si trova a soffrire come non mai. Anche per questo le elezioni di fine maggio saranno cruciali per il futuro di Porto Torres e territorio.

“Chiuso per cessata attività. Vendesi, liquidazione totale, affittasi.

Sono i messaggi che con maggiore frequenza troviamo affissi alle serrande delle attività commerciali di Porto Torres. La nostra città rischia seriamente di spegnersi definitivamente, serve un piano strategico per contrastare la desertificazione commerciale: agevolazioni fiscali, decoro urbano, sinergie con il patrimonio archeologico della nostra città, i nostri artigiani, le nostre tradizioni”.