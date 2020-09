Maltempo, oggi (giovedì) criticità moderata

ALGHERO – Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 06:00 del 10.09.2020 e sino alle 23:59 del 10.09.2020 un AVVISO di allerta per: codice ARANCIO (criticità MODERATA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO, codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI sull’area di allerta Logudoro.

Per quanto riguarda il comune di Alghero, sono state attivate le operazioni di monitoraggio degli attraversamenti di alvei e canali e avviati, già da diversi giorni, gli interventi di pulizia delle caditoie della città che hanno consentito di ultimare per tempo l’intervento nelle zone critiche del centro urbano, frequentemente oggetto di allagamenti dovuti a piogge intense.