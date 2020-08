“L’opposizione strumentalizza, polemica spicciola”

ALGHERO – “Dopo i pasticci del governo sugli asili nido e i centri estivi, ci siamo immediatamente schierati in difesa delle famiglie: prima denunciando il problema, poi lavorando in stretto contatto con la Regione per risolverlo, insieme all’assessore Salaris – che ringrazio per l’aiuto e il lavoro svolto. La Commissione congiunta e aperta che si è tenuta ieri e che ho presieduto con il collega Musu è l’inizio dei lavori per raggiungere il risultato per una apertura anticipata dei nido”. Cosi Christian Mulas, Capogruppo Fratelli d’Italia e Presidente Commissione Sanità riguardo le critiche del Centrosinistra sulle riunioni di ieri.

“Il lavoro va avanti da tempo: da quando la conferenza unificata Stato-Regioni ha dato mandato alle ultime di deliberare sulle riaperture, abbiamo dialogato con il direttore generale per le politiche familiari e sociali, ottenendo che la proposta per l’apertura delle strutture per l’infanzia per il 24 Agosto venga discussa in giunta regionale. Abbiamo inoltre dialogato con gli asili privati per metterli nelle condizioni di aprire al più presto. Al centro dell’attenzione ci son sempre stati i bambini e le famiglie: è fondamentale che l’esperienza del bambino resti serena e distesa e che le famiglie possano contare al più presto sull’importante servizio delle strutture per l’infanzia, pubbliche e private”.

“Durante la Commissione è anche stata data notizia del bando regionale “Nidi Gratis”, con il quale la Regione garantirà ad alghero 160.000 euro con cui rimborsare alle famiglie parte delle rette pagate. Prendiamo atto che l’opposizione abbia garantito il numero legale. Ha fatto il proprio dovere. Il senso di responsabilità sarebbe lo spirito con cui dovrebbero approcciarsi alla discussione di temi così importanti per i cittadini algheresi. La riapertura degli asili è forse una cosa che interessa solo il centrodestra? O è interesse di tutti i rappresentanti politici dare risposte alle famiglie, ai bambini e agli operatori?”

“Visto il momento delicato credo che non ci si possa aspettare altro che ciascuno faccia il proprio dovere, mentre con la nota stampa di ieri questa opposizione non ha perso l’occasione per cercare di strumentalizzare gli eventi e fare polemica spicciola. Un comportamento davvero surreale. Si inventano divisioni interne alla maggioranza, forse convinti che anche la maggioranza sia divisa quanto loro”.