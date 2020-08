Locali chiusi, “Governo di incompetenti”

ALGHERO – “Locali chiusi a San Teodoro, adesso in piazza mandateci l’esercito a controllare le mascherine, grande mossa chiudere i locali , se l’obbiettivo era combattere il covid in questo modo lo avete reso più forte, bravi, governo di incompetenti”, così il sindaco di San Teodoro Deiana che si scaglia contro l’ipocrita chiusura dei locali e discoteche che causerà l’invasione notturna di ragazzi e ragazze nei luoghi pubblici. Dunque spiagge, pinete, strade, piazze, lungomare, etc che non è chiaro come possibile che siano monitorate vista ma cronica assenza di personale da parte dei Comuni e delle forze dell’ordine.