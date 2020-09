“Uso legale tramite Giunta anche nel 2016”

ALGHERO – “Una presa di posizione alquanto singolare sul ricorso alla denuncia per diffamazione, quella dei consiglieri di minoranza. Fermo restando che l’avvocatura comunale ha precisi compiti di difendere l’ente, anche negli interessi di chi è stato chiamato ad amministrarlo, si ritiene che sia dovere dell’Amministrazione difendere il Comune di Alghero, i suoi dipendenti, coloro che lavorano sugli atti amministrativi e quindi la dignità di chi amministra”. Cosi l’amministrazione riguardo la volontà di querelare coloro che secondo l’Ente sono responsabili di affermazioni diffamanti.

“Si ribadisce la piena accettazione dunque delle critiche, piena disponibilità al dialogo, massima apertura alle normali contrapposizioni a cui l’Amministrazione si sottopone, ma c’è un limite, previsto dalla legge, che consente di difendersi da accuse diffamatorie. L’opposizione svolga dunque il proprio ruolo di verifica, di ispezione, di controllo, nella legittimità del ruolo che i cittadini le hanno attribuito. La convinzione dell’Amministrazione è quindi ferma sul fatto che l’avvocatura comunale debba difendere l’Ente, i suoi dipendenti. Si prende atto, al riguardo, che la convinzione delle forze di minoranza è fermamente orientata a contraddire quanto fatto con delibera di Giunta n° 308 del 27/10/2016 avente per oggetto : frasi ingiuriose apparse su sito web. Nomina legale. Nel preambolo dell’atto si evidenzia che “le frasi ingiuriose risultano pienamente rilevanti in quanto lesive non solo della persona e nel ruolo del Sindaco, ma anche dell’Amministrazione che egli presiede”, e poi ancora : “considerato che l’Amministrazione presieduta dal Sindaco ( all’epoca Mario Bruno ) è risultata offesa dalle affermazioni ingiuriose della persona autore dell’intervento, in quanto le ingiurie risultano rivolte al Sindaco che rappresenta l’intera comunità”.

“Si tratta di un caso esemplare di difesa dell’Ente, pienamente da condividere, su accuse rivolte al primo cittadino. Non si comprende, quindi, il motivo di un cambiamento di opinione così netto da parte della minoranza che nel 2016, allora maggioranza, utilizzava gli stessi strumenti a difesa del Sindaco, del Comune di Alghero, dei suoi dipendenti”.