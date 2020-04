Imprese, Spanu (Psd’Az): subito liquidità a fondo perduto

PORTO TORRES – “Subito liquidità alle piccole aziende a fondo perduto direttamente nei conti senza se e senza ma. Siamo vicini al punto di non ritorno le aziende stanno morendo.Ora o mai più”. Nuova proposta fattiva da parte del consigliere nazionale del Psd’Az, Bastianino Spanu riguardo la devastante crisi del tessuto sociale ed economico.

“Questo è il momento per iniettare liquidità a fondo perduto alle piccole imprese Sarde tagliando i lacci della burocrazia. Non intervenire equivarrebbe a far morire l’economia dell’intera regione. Un finanziamento a fondo perduto l’equivalente al 25% del giro d’affari di un anno permette alle piccole imprese sarde di continuare a pagare i fornitori e a rispettare gli impegni presi anche se in questi tre mesi in cassa non c’è stata nessuna entrata .