Giagoni ha mal interpretato, attuare indirizzi di Nieddu

ALGHERO – “Dispiace che l’On. Giagoni, che sappiamo essere capace e attento, abbia male interpretato il comunicato col quale si chiedeva all’Ass. Nieddu e al Commissario ATS Steri di intervenire per fare rispettare la loro volontà politica di riprendere gli interventi di chirurgia ortopedica per i casi di urgenza-emergenza presso l’Ospedale Marino di Alghero, che invece è stata disattesa.” Tedde sottolinea che il comunicato era molto chiaro in proposito, e ricordava che a seguito della grande manifestazione popolare del 15 febbraio su sollecitazione di Nieddu e Steri sembrava essersi avviato un percorso virtuoso, sfociato poi nella disposizione di ripresa dell’attività chirurgica urgente assunta a marzo dal Direttore Sanitario ATS.

“Quindi, nessun attacco a Nieddu e Steri ma, al contrario, riconoscimento esplicito della loro azione politica tradottasi nel provvedimento del Direttore Sanitario dell’ATS Locci del 12 marzo, col quale è stata disposta la ripresa degli interventi di chirurgia ortopedica. Ma a questa apprezzabile volontà politica non è stata data attuazione dagli organi competenti. E questo che noi chiediamo: Nieddu e Steri sollecitino l’attuazione e il rispetto della loro condivisibile decisione. Chiarito il già cristallino senso dell’intervento, siamo certi che l’On. Giagoni condividerà che la difesa del diritto alla salute e della vita dei nostri concittadini necessariamente sfugge alle regole di schieramento –chiude Tedde-.”