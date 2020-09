Gazebo spostati, Sinistra soddisfatta

ALGHERO – “Grazie alla denuncia dell’opposizione e soprattutto grazie all’indignazione dei cittadini, l’Amministrazione fa una scelta di buon senso e decide di spostare i gazebo, precedentemente, posizionati davanti alla torre e all’installazione dedicata al corallo. Stona in tutto questo solo la posizione dell’assessore alla cultura, Marco Di Gangi, che sui social ha tentato di difendere una scelta, pesantemente, bocciata da tutti i cittadini. Ora speriamo che, compreso qual è il volere popolare, intervenga al più presto per sistemare l’installazione dedicata al corallo, che l’amministrazione ha trascurato e, magari, per ripartire con gli allestimenti urbani, che in questi due anni di amministrazione sardoleghista si è, improvvidamente, scelto di abbandonare”, cosi i consiglieri di Centrosinistra che hanno intimato all’amministrazione, che ha subito scelto di modificare il posizionamento dei gazebo definiti da una predizione tecnica riguardo il villaggio serale “Casa Sardegna” della gara automobilistica “Alghero – Scala Piccada”.

Certo, rispetto al giusto lavoro di controllori da parte delle opposizioni, come fatto in questo modo, c’è da sottolineare quanto emerso oggi in ambienti del Centrodestra nello specifico in elettori e sostenitori dell’area che hanno reputato giusto l’atteggiamento dell’assessore Di Gangi che, facente parte di tale esecutivo, “ha difeso le scelte primarie di un’Amministrazione che è stata votata, con un + 20%, per governare con scelte e decisioni che, certo, possono essere modificate, ma non senza una concertazione della stessa parte politica deputata a governare”.

Nella foto i gazebo già spostati in Piazza Piano Piras