Fratelli d’Italia crescerà anche ad Alghero |video

ALGHERO – Non ha dubbi Christian Mulas: Fratelli d’Italia anche ad Alghero crescerà. E non solo dal punto di vista dei sondaggi e delle percentuali, ma, è evidente, che l’ex-giovane della politica locale, oggi capogruppo di Fdi e presidente della Commissione Ambiente, alluda anche a possibili passaggi (già mormorati) in Consiglio Comunale che possano affiancare a lui qualche altro consigliere.

Per adesso, però, è tempo di primi bilanci. E ieri con l’assessore indicato dal partito, Marco Di Gangi, e coi rappresentanti del circolo di appartenenza (Azione Alghero), assenti gli esponenti facenti capo all’altro circolo (Tricolore, capitanato da Sefora Salis, Adriano Grossi, Ennio Ballarini e Lelle Simula), è stato illustrato il lavoro di questi primi sei mesi di Governo col Sindaco Conoci (presente all’incontro).

Mulas, considerato tra i più attivi di questo primo scorcio di mandato, ha ricordato quanto svolto in termini di convocazione di commissioni, atti prodotti e altre progettualità avviate. Passaggi, come quello politico sulla crescita del partito di Giorgia Meloni, che ha ribadito nell’intervista che abbiamo realizzato nella mattina di ieri.

Nella foto e video Christian Mulas, capogruppo Fratelli d’Italia