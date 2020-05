Fase 2, plauso a Solinas: Sindaci siano coraggiosi

PORTO TORRES – “L’emergenza economica rischia di avere un impatto devastante sul tessuto economico sociale della Sardegna, ancora più devastante se le aziende non riprenderanno le attività produttive”. Cosi Bastianino Spanu Consigliere Nazionale Psdaz riguardo la necessità di imprimere un’accelerata nelle scelte da parte dei Sindaci che devono dare risposte ai territori permettendo e agevolando le ripartenze.

“Comprendiamo benissimo che questo sia il momento più difficile della storia post-bellica. Governare in questa fase è molto complicato e noi siamo e saremo sempre a fianco dei Sindaci e delle Amministrazioni che fanno il bene del Popolo Sardo. Ma, proprio per la delicatezza del momento, la scelta del nostro Governatore Solinas di demandare ai Sindaci la scelta di poter aprire non può che essere vista in maniera ottimale alla luce dell’autonomia dei territori che a nostro avviso è il principio che deve guidare un Amministratore a tutti i livelli”.

“Per questo, vista questa possibilità, riteniamo indispensabile che dove possibile, ovvero dove gli indici di contagio sono bassissimi e dunque non calcolabili ai fini statistici, i Sindaci permettano la ripartenza delle attività cosi come previsto dai Decreti nazionali e dalle Ordinanze Regionali. La nostra Terra è devastata dalla crisi, non si può perdere altro tempo. La gestione nazionale della pandemia è stata pessima, non possiamo pagare altro pegno per tentennamenti legati anche a prudenze giustificabili ma non adeguate alla drammaticità del momento”.

“La Sardegna deve ripartire e il Governatore Solinas fa bene a dare un ultimatum al Governo, ma anche i comuni, dove possibile, non attendano altro e riaprano tutto aiutando con sostegni reali le famiglie e imprese sarde”.

Nella foto Bastianino Spanu (Psd’Az)

S.I.