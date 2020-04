“Estate alle porte, farsi trovare pronti”

ALGHERO – “L’estate è alle porte e penso che la maggior parte delle persone non ricordi un inizio d’estate così triste, per i motivi che noi tutti conosciamo. In questo periodo inizia normalmente la preparazione delle nostre spiagge, la manutenzione delle strutture balneari, la pulizia delle spiagge”. Così Fabio Fois presidente del Sindacato dei balneari territoriale che si aggiunge ai vari appelli per farsi trovare pronti alla ripartenza che sarà farà circa 20/30 giorni.

“Come in altre regioni d’Italia credo che anche in Sardegna si debbano autorizzare il titolari di concessioni demaniali a preparare le proprie strutture prima che le restrizioni si allentino. Anche perché si presuppone che le spiagge possano essere i luoghi più frequentati, visto il periodo, in questo modo si avrebbero spiagge fruibili con servizi di controllo, igiene, salvamento ecc ecc,” .

“La preoccupazione oltre ad essere quella economica, che quest’anno non si può osare immaginare come sarà, è quella di farci trovare pronti quando sarà permessa la fruibilità alle spiagge. Considerando che già le amministrazioni comunali stanno attivando la pulizia dei litorali sarebbe opportuno, nel rispetto di tutte le norme del momento, autorizzare le imprese balneari ad iniziare la preparazione dei propri stabilimenti balneari, visto che normalmente il tempo necessario per l’allestimento è dalle tre alle 4 settimane”.

“Consentirebbe strutture pronte, camminamenti, e servizi adeguati, si immagina che ci siano delle limitazioni per la fruibilità delle spiagge. Sarebbe nostro interesse farci e far trovare i nostri litorali pronti”.