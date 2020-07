Donna colta da malore, salvataggio spettacolare

ALGHERO – Attimi di tensione questo pomeriggio ad Alghero. Una donna algherese, 50enne,mentre si trovava da sola in casa, in via Sebastiano Satta, e’ stata colta da malore, Non appena si è riusciti a chiamare i soccorsi, sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta della sua abitazione. Sono giunti anche il 115, 118, polizia municipale e polizia di stato. Vista la gravità dello stato della donna è intervenuto l’elicottero del 118 per portarla, in condizioni molto gravi, all’ospedale di Sassari.

Nella foto l’elicottero oggi ad Alghero