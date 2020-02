Parco Tarragona: urgenza vandali, verde e decoro

ALGHERO – Parco Tarragona ancora preso di mira dai vandali. L’area centrale di Alghero vede spesso nel weekend l’assalto contro il verde e gli immobili presenti. Cartacce, sporcizia, vetro e danni contro gli arredi e chiosco presente all’interno. Questo accade principalmente perchè le inferriate che dovrebbero delimitare i “giardini” sono state da tempo divelte e permettono l’ingresso di chiunque.

Oltre questo aspetto è evidente che sia necessario riqualificare il verde con nuove piantumazioni e il posizionamento di nuovi giochi e attrattive per le famiglie e in particolare per i bambini. Del resto stiamo parlando di uno dei luoghi più frequentati dagli algheresi con figli piccoli ed è anche per questo che è indispensabile che sussista massima sicurezza e ottima cura di decoro e verde.