Covid, da oggi nuove restrizioni

ALGHERO – Da oggi è in vigore una nuova ordinanza da parte del Governo Conte. Il leggero aumento dei casi che coincide con la diffusione in tutta Europa vede il Comitato Sanitario far imporre nuove restrizioni. Obbligo della mascherina dalle ore 18.00 alle ore 6.00 anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari);

Sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

“Nessun provvedimento dell’Autorità pubblica, nazionale o regionale, può avere il giusto effetto se non accompagnato dalla responsabilità dei nostri comportamenti che facciano tesoro dell’esperienza dolorosa, dal punto di vista economico e delle persone che purtroppo hanno perso la vita, che abbiamo vissuto solo qualche mese fa.

Basterebbero davvero poche regole di comportamento e buona condotta, mascherina e distanziamento, per consentirci di vivere normalmente. Distanti ma sempre vicini”, così il presidente Michele Pais. .