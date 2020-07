Consorzio Turistico, lascia la Fonnesu. Poker in lizza

ALGHERO – Dopo il recente avvicendamento al vertice, il Consorzio Turistico Riviera del Corallo è nuovamente alla ricerca di una sua guida. Per quasi dieci anni l’ha condotto l’albergatore Stefano Visconti (che dovrebbe andare a guidare la Camera di Commercio), poi c’è stata la parentesi Marco Di Gangi che ha ceduto il testimone ad Elisa Fonnesu, altra albergatrice, a seguito della sua nomina ad assessore al Turismo. Ora, anche se si è in attesa di comunicazione ufficiali, la Fonnesu, titolare dell’Hotel Calabona (struttura che questa stagione resterà chiusa), è dimissionaria.

Per il suo posto, importante visto il settore fondamentale che ricopre ad Alghero il comparto turistico, sembra ci siano quattro figure in lizza: Marco Montalto (Mentefredda), Bianca Bradi (Hotel dei Pini), Davide Simula (La Corallina) e Stefano Lubrano (Hotel Porto Conte ed ex-sindaco). Un poker di imprenditori di grande valenza nei rispettivi ambiti che potrebbero raccogliere il testimone di Elisa Fonnesu che, secondo alcune voci dall’ambito di riferimento, avrebbe lasciato anche perchè non sarebbero state supportate alcune azioni come ad esempio la presenza fieristica da parte del Consorzio.

Nella foto un incontro del Consorzio Turistico Riviera del Corallo del 2018

S.I.