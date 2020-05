“Conoci ascolti il prof. Sotgiu e sia più coraggioso”

ALGHERO – “Risulta sempre più incomprensibile la scelta di non far riaprire le attività da domani 11 maggio, considerato che fino a soli due giorni fa il sindaco Conoci aveva fatto intendere il contrario”. Cosi i consiglieri Pietro Sartore, Mario Bruno, Valdo Di Nolfo, Gabriella Esposito, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto Beniamino Pirisi riguardo la volontà del Sindaco Conoci di rimandare l’apertura dei negozi e del settore beauty. Questo, nonostante, il dato di contagio ad Alghero sia incalcolabile da quanto è basso.

“Attenzione: oggi su un quotidiano sardo c’è un’intervista al Prof. Giovanni Sotgiu, il docente di statistica medica che ha calcolato gli indici Rt per i comuni della Sardegna. Il professore spiega cosa voglia dire un Rt non calcolabile (come ad esempio quello di Alghero…) e afferma che, se il dato non è calcolabile, vuol dire che si hanno situazioni con scarso pericolo.

Il prof. Sotgiu, membro del comitato scientifico, è stato chiamato in Regione dopo aver fatto parte della Unità Tecnica Operativa del Comune di Alghero ed è l’esperto di fiducia del sindaco di Alghero”.

“Questa premessa per dire che, vista l’indicazione che proviene proprio dal suo tecnico di fiducia, Conoci poteva e può essere più coraggioso.A meno che non ci stia nascondendo qualcosa.”

Nella foto il Centrosinistra in Consiglio

S.I.