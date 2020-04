Centrosinistra: tamponi a tutto reparto Medicina

ALGHERO – “Dopo gli ultimi casi di pazienti positivi al Covid-19 avvenuti in diversi reparti dell’ospedale Civile di Alghero è chiaro che non si sta seguendo un protocollo chiaro e univoco. Ad esempio il tampone è stato fatto a tutto il personale di Urologia e Otorino mentre nel reparto di Medicina non è stato così”. Cosi i consiglieri di opposizione di Centrosinistra riguardo le emergenze sanitarie derivanti dalle strutture ospedalierie.

“In Medicina invece il test è stato fatto solo a quella parte di personale che non è in quarantena o in malattia e che sta continuando a lavorare a contatto con i pazienti. E’ davvero senza senso che nello stesso presidio ospedaliero si stiano seguendo diversi protocolli. E’ senza senso che il direttore sanitario lo consenta, creando così di fatto personale di serie A e personale di serie B. Diversi sindacati in queste ore hanno riempito la nostra casella di posta elettronica e prima ancora quella dei funzionari ospedalieri, il tutto senza essere ascoltati”.

“Ora noi ci facciamo megafono di questa richiesta tanto semplice quanto importante e doverosa: venga fatto immediatamente il tampone a tutto il personale del reparto di Medicina. La sicurezza del paziente in ospedale e direttamente proporzionale a quella del personale medico e paramedico”