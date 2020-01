Cap d’Any, Epifania: folla e festa in piazza ad Alghero

ALGHERO – “Grande successo per l’iniziativa della Nuova Piccola Compagnia con lo spettacolo “Alice nel paese delle meraviglie” e la discesa della Befana dei Vigili del Fuoco. Largo San Francesco e piazza Pino Piras non bastavano a contenere la folla”. E’ l’assessore al Turismo, tramite sociale, a commentare la manifestazione molto partecipata di ieri in Piazza Pino Piras. “Centinaia di bambini hanno atteso con trepidazione la Befana, ma soprattutto le caramelle e i cioccolati distribuiti in grande quantità, ma anche le calze che sono state regalate a qualche decina di fortunati. Ottima organizzazione. Grazie alla Fondazione Alghero e a tutta la Piccola Nuova Compagnia e a Rino Ventura! Grandi!”.

“Non potevamo attenderci maggiore partecipazione per questa giornata e serata di festa dedicata di bambini e anche alle famiglie e in generale agli algheresi e turisti che dalla mattina hanno preso d’assalto il centro di Alghero”, commenta Pierpaolo Carta della Fondazione Alghero e continua “il programma del Cap d’Any si conclude questo weekend con due straordinari appuntamenti al Teatro sabato 11 con Dario Cassini (Le Iene) e domenica 12 con Montanari (serie Romanzo Criminale ndr), per adesso il bilancio è molto positivo e stiamo già lavorando ai prossimi eventi dal Carnevale, Primavera e oltre”.

Nella foto il palco delle manifestazioni di ieri con Carta e Di Gangi

A.M.