Cade palo su auto, tragedia sfiorata

CAGLIARI – Tragedia sfiorata nel cagliaritano. Un grosso palo in cemento per l’illuminazione, ubicato in una rotatoria nella statale 195, all’altezza di Macchiareddu, è caduto andando ad abbattersi su un’auto in transito. Il veicolo si stava dirigendo verso Capoterra quando l’immenso ammasso di cemento è cascato a terra. Sul posto sono giunti i soccorsi con a capo i Vigili del Fuoco. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Il traffico è stato deviato e l’arteria chiusa in attesa degli interventi degli organismi preposti.