CAGLIARI – “L’ultimo DPCM del Governo estende a tutta l’Italia l’autocertificazione prima dell’imbarco per tutti i passeggeri, come prevista, per primo, dal nostro Presidente Christian Solinas e già operativa dal 3 giugno in Sardegna. Nonostante tutte le critiche e gli sberleffi, siamo sempre avanti…”, così l’assessore Sardista Quirico Sanna riguardo la questione che aveva sollevato tante polemiche.