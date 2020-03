Attacchi al Psd’Az, Trova sbotta

ALGHERO – “Lungi da me’ la voglia di apparire a tutti i costi, ma quando si e’ provocati, accusati ingiustamente ed offesi e’ giusto che, in quanto consigliere e capogruppo del PsdAz all’ interno del consiglio comunale di Alghero debba dare risposte, precisazioni e delucidazioni a chi, forse non per colpa sua esterna considerazioni completamente fuori luogo”. Roberto Trova, consigliere comunale del Psd’Az non ci sta alle critiche e accuse che giungono, a quanto pare, sui social riguardo la gestione del partito e l’azione amministrativa da parte di una singola persona.

“Questa persona pensa che una volta andata in pensione, tra l’altro con una invidiabile sobrietà, per volonta’ divina sia assunta ad un altro incarico e cioe’ quella di PADRE PADRONE del PsdAz di Alghero ed in particolare della sezione Anselmo Contu. A questo proposito vorrei far notare che la sezione e’ costituita e formata da militanti e simpatizzanti che non credo abbiano dato a questa persona una delega in bianco per accusare il consigliere Trova di nefandezze nei confronti di un partito che ha contribuito alla elezione di Mario Conoci a Sindaco di Alghero”.

“Dunque eviti di parlare a nome di una sezione di cui sia io che il Sindaco ci onoriamo di far parte e sicuramente da molto piu’ tempo di lei. Faccio presente che Roberto Trova e’ consigliere comunale, capogruppo, membro del direttivo e consigliere nazionale di un partito storico, del partito federalista piu’ antico d’Europa e di un partito che non ha mai dovuto scrivere il cognome di qualcuno sotto il simbolo per ottenere consenso”.

“Inoltre mi onoro di essere il portavoce sia della sezione Anselmo Contu sia di qualunque sezione futura visto che la crescita degli ideali sardisti e’ uno dei miei compiti. Probabilmente questa persona parla a titolo meramente personale e questo lo puo’ anche fare, ma per cortesia lasci perdere la sezione Anselmo Contu nella quale moltissime persone non sono certamente in accordo con le sue esternazioni, alcune delle quali di dubbio gusto”.

“Un ultimo sommesso consiglio, in un momento dove l’emergenza sanitaria e’ diventata purtroppo una priorita’, lasci perdere le frecciate e le simpatie personali e insieme al partito dei sardi cerchi di aiutare il Sindaco a risolvere i gravi problemi sanitari che in questo periodo stanno distruggendo la vita sociale ed economica non solo di questa città. Tutto questo anche perché il Partito dei sardi come altri ha contribuito alla elezione del Sindaco nella persona di Mario Conoci. Viceversa la rimando al titolo”.