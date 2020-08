Alghero, battesimo per l’Alghero Accademy Calcio a 5

ALGHERO – Primi assaggi di nuova programmazione in casa PGS, dopo mesi di chiusura forzata si gettano le basi per la prossima stagione sportiva. Primo appuntamento venerdì 7 agosto e protagonista sarà l’accademia Calcio a 5 Alghero che si presenta (in vista dei corsi indoor & all’aperto in partenza dal 14 settembre appunto) con un clinic formativo (aperto a tutte le età dal 2013) di livello certificato: nel dettaglio gli appuntamenti:

-VENERDI 7 AGOSTO dalle 18:00: CONOSCIAMO IL CALCIO A 5

-LUNEDI 10 AGOSTO dalle 18:00: LA TECNICA & IL MOVIMENTO

-VENERDI 21 AGOSTO dalle 18:00: CONTROLLO & RICEZIONE

-VENERDI 28 AGOSTO dalle 18:00: LA PRONTEZZA MENTALE & LA RAPIDITA’ DI ESECUZIONE.

INFO E ADESIONI: 3479204197; 3248005660 o compilando il form di adesione che trovate

alla pagina dedicata del nostro sito.

PACCHETTO COMPLETO 4 APPUNTAMENTI: € 20.00

Incluse assicurazione, T-Shirt ufficiale & gadget, merenda terzo tempo e foto attestato.

Possibile prenotare i gettoni singoli (Fino a esaurimento posti disponibili) a € 5,00 per lezione.

Il clinic si svolgerà interamente al centro sportivo PGS Sporting di Via Fleming.

Dal 14 settembre i corsi, ma non solo; stage, worklab, Juniorleague dedicata e finals Sardegna e Italiane e un’altro progetto in via di sviluppo che riguarderà i più grandicelli. Trovate tutti gli altri dettagli del progetto in homepage del nostro sito: pgssassari.it e nel dettaglio alla pagina dedicata ai corsi: https://www.pgssassari.it/programmazione-sportiva-20/21/ o se preferite alla pagina facebook PGS Sassari comitato provinciale.