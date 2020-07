Alghero, al via l’Area Pedonale Urbana

ALGHERO – Pronta per venerdì la sperimentazione dell’area pedonale urbana in centro, prevista dall’ordinanza del Sindaco Mario Conoci. Alghero che riparte con un nuovo modello di fruizione del centro, prevedendo iniziative parallele di supporto, innanzitutto per i parcheggi: per i residenti delle vie oggetto della chiusura sarà disponibile gratuitamente una parte dei posti auto del terzo sottopiano di Piazza dei Mercati dalle ore 20 alle 10 del giorno dopo, nelle date interessate dall’ordinanza, al quale potranno accedere con l’uso di un badge che verrà consegnato presso la sede della Società in House in via Diez 29, previo appuntamento, contattando il numero di telefono dedicato 3423839066.Per garantire sicurezza ai cittadini e prevenire eventuali atti di vandalismo, nei parcheggi di piazza dei Mercati è previsto un servizio di vigilanza nelle ore notturne.

Nelle vie interessate dall’ APU è stata installata la cartellonistica con le indicazioni dei giorni e degli orari.L’area pedonale urbana temporale è prevista nella via Sassari (da Piazza Porta Terra all’incrocio con via XX Settembre); nella via Genova, nella via Mazzini (dall’incrocio con via Sassari all’incrocio con via Cagliari) ; in Piazza Sulis, dall’incrocio con via Carducci all’incrocio con via Gramsci e nella via Gramsci, dall’incrocio con Piazza Sulis all’incrocio con via Petrarca. Dal 3 luglio , dal venerdì alla domenica, dal 24 Luglio fino al 23 agosto la pedonalizzazione sarà attuata tutti i giorni; mentre dal 28 agosto fino al 27 settembre le zone senza auto saranno attuate ogni venerdì e sabato.L’orario previsto è sempre dalle 21 alle 02 del mattino.