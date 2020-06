Addio Lucio Marinaro, il saluto del Sindaco

ALGHERO – La scomparsa di Lucio Marinaro ha commosso la nostra comunità. È stato per me anche un amico e questo mi commuove e addolora ancora di più. Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte mia e della Giunta comunale. Lucio Marinaro è stato un esempio per tanti algheresi, non solo per quanti hanno svolto l’attività giornalistica e che hanno avuto modo di apprezzarne le sue qualità umane e professionali. È stato infatti un protagonista della vita culturale e sportiva della nostra città, oltre che un attento osservatore dalla politica cittadina. A lui sono legati i ricordi più intensi di un periodo storico della nostra comunità in cui l’informazione passava solo dalla carta stampata e dagli schermi televisivi. Ricordo con estremo piacere la sua passione per lo sport ed il suo costante impegno civico, nel Dna anche della sua famiglia. Lucio Marinaro ci mancherà, Alghero perde oggi uno dei suoi personaggi più acuti, effervescenti e rappresentativi. Ciao Lucio.

Mario Conoci, sindaco di Alghero

Nella foto Lucio Marinaro a Catalan Tv con Giancarlo Sanna