4 Corsie e Derivati, parla Marco Tedde |video

ALGHERO – Come al solito, ad Alghero, non mancano i temi per lo scontro politico. Ultimi, in ordine di tempo, sono quelli della Sanità (eterna questione), stop alla “4 corsie” che dovrebbe collegare Alghero col tratto girà realizzato da anni per Sassari e la “novità” riguardante i Derivati. A parte il primo, su cui si ritornerà in maniera più approfondita nei prossimi giorni, al fine di comprendere cosa osta creare una nuova struttura adiacente al Civile, sugli altri due argomenti abbiamo chiesto un commento all’ex-sindaco Marco Tedde. Il leader di Forza Italia ha ricordato quanto accaduto e soprattutto, nel caso del collegamento viario, ha evidenziato l’assurdità di una scelta anti-storica e contraria al volere di quasi tutti, a parte qualche “talebano dell’ambientalismo” che trova terreno fertile, è evidente, nell’attuale Governo, di non volere procedere col progetto di creare neanche 4 chilometri di asfalto in quattro corsie.