Weekend SALPA! a Fertilia: pescato locale nei ristoranti

ALGHERO – Ieri mattina Parco e Area Marina Protetta a sostegno della filiera corta e del consumo sostenibile con la presentazione delle iniziative del progetto SALPA!. Gli ultimi due weekend di luglio vedranno ristoranti e wine bar di Fertilia proporre un menù a base di pescato stagionale locale. Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione degli eventi in programma nell’ambito del progetto S.A.L.P.A! ovvero Sostenibilità Alimentare Locale del Pescato Algherese. Un’iniziativa promossa e organizzata dal Parco naturale di Porto Conte e dall’Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana con l’obiettivo di promuovere il consumo responsabile e valorizzare specie ittiche poco sfruttate commercialmente, il cosiddetto pesce povero, ma altrettanto saporite e nutrienti, in modo da alleviare la pressione di pesca sulle specie più ricercate e mantenere la biodiversità dei nostri mari.

“Pescatori e attività locali sono i grandi protagonisti di SALPA! in questo periodo di ripartenza economica”, ha commentato il Presidente del Parco Raimondo Tilloca presente nella borgata giuliana insieme all’assessore all’ambiente Andrea Montis, al direttore Mariano Mariani, alle referenti del Ceas Porto Conte Antonella Derriu e Carmen Spano e all’Associazione Meet Sardinya che cura l’organizzazione dell’iniziativa.

“Da diversi anni – spiega Mariani – il Ceas Porto Conte si dedica alla valorizzazione ambientale, storica ed economica delle aree costiere con particolare attenzione alle attività produttive locali e al consumo responsabile. In tal senso anche quest’anno con il progetto SALPA! sono state coinvolte le scuole in attività educative presso il Mercato del primo pescato e adesso cittadini e turisti nei week-end a tavola”. Dal 16 al 18 Luglio e dal 23 al 25 Luglio sei ristoranti di Fertilia proporranno menù a costi contenuti e, come detto, a base di “pesce povero locale” e produzioni di eccellenza del territorio. “Una boccata d’ossigeno per il comparto pesca” – conclude Leonardo Zinchiri presidente dell’Associazione Pescatori Banchina Millelire, nel ringraziare il Parco di Porto Conte, l’Area Marina Protetta, l’Amministrazione e il Flag Nord Sardegna per il coinvolgimento nel progetto SALPA.