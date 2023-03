Voli, Olbia “annette” Alghero, Lega: “Subito Commissione in Regione”

CAGLIARI – “La fusione degli scali di Olbia e Alghero? È necessario conoscere nel dettaglio il piano industriale, gli investimenti programmati, le misure previste a tutela dei lavoratori, la proiezione dell’operazione e il programma di sviluppo. Per questo, chiederemo la convocazione della commissione Trasporti del Consiglio per audire i vertici delle due società di gestione e di F2i, il fondo finanziario che le controlla”. Così in una nota Michele Ennas, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale sardo.

“Gli aeroporti sono un’infrastruttura sociale, deputata alla tutela del diritto alla mobilità dei sardi, oltre che una delle più importanti dal punto di vista economico, insieme al sistema portuale- ricorda Ennas-. L’operazione di fusione rappresenta un passo avanti significativo, che però necessita di approfondimenti in vista dello sviluppo di entrambi gli scali”. In particolare l’aeroporto di Alghero, “il più fragile- rimarca l’esponente della Lega- va rafforzato e messo in sicurezza, garantendo i livelli occupazionali. Dopo l’audizione auspico un percorso di informazione che coinvolga la Regione, le istituzioni e le parti sociali”.