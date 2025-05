Villa Maria Pia, sabato l’inaugurazione e poi il Consiglio Comunale

ALGHERO – Conto alla rovescia ad Alghero per la riapertura ufficiale della prestigiosa Villa Maria Pia. L’inaugurazione, alla presenza del Sindaco Raimondo Cacciotto e del presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi, è programmata per la giornata di sabato 10 maggio (ore 9.00) con ingresso da Via Della Tramontana 13. Il programma prevede la presenza e gli interventi delle autorità, con l’accompagnamento musicale del Coro Pro Arte e del Tenore Domenico Balzani e il contributo dello storico Antonio Budruni.

Struttura che, in parte, diverrà sede del Consiglio Comunale come fortemente voluto, in particolare, dall’assessore Enrico Daga, oltre che dallo stesso Presidente Pirisi. In questo modo si porrà fine all’assurdo “nomadismo” della massima assise cittadina in attesa, ovviamente, dell’agognata fine dei lavori della prestigiosa Casa Comunale di via Columbano.