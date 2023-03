Viabilità, ambiente, sicurezza e decoro: vademecum di FDI per Alghero

ALGHERO – Fratelli d’Italia, nelle persone dei due consiglieri che la rappresentano, ovvero Monica Pulina e Giovanni Monti, ha presentato un ordine del giorno dettagliato su temi di grande importanza per il tessuto cittadino: sicurezza, decoro, viabilità e ambiente. Un documento che indica quali siano le azioni da realizzare per raggiungere i migliori obiettivi in questi settori, indicazioni e suggerimenti, dunque, per l’attuale Amministrazione e in particolare per la Giunta Conoci.

Tra i dettami e le idee presenti nel documento spiccano le indicazioni sulla “sicurezza nella circolazione stradale, rispetto della legalità e decoro urbano, rispetto delle ordinanze comunali, rispetto delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e rispetto delle prescrizioni nell’utilizzo degli arenili” e aggiungono “tutto questo, e altro, individuando nella Polizia locale il punto di riferimento per cittadini e turisti”. Ma non solo. Infatti, come detto, l’ordine del giorno non lascia niente al caso, del resto si tratta di un documento protocollato come mozione già da qualche mese in occasione dei precedenti atti vandalici realizzatisi in città. Vista i recenti fatti, il partito di Meloni ha deciso di trasformare la mozione di ordine del giorno per poterla affrontare con urgenza. Senza dimenticare che, come spiegato bene nel documento, si tratta di tematiche molto sentite dalla gente e dunque di notevole rilevanza per tutti.

